Восстановление разрушенной украинской армией Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) может продлиться несколько лет. Об этом РИА Новости рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он подчеркнул, что восстановление Каховской ГЭС является сложной задачей, на реализацию которой может потребоваться несколько лет. ГЭС получила колоссальные повреждения. Так, практически полностью уничтожены ее наземная и надводная составляющие.

Сальдо указал, что в настоящее время невозможно провести комплексное исследование дамбы для определения точных сроков восстановления и ориентировочных затрат, так как ГЭС расположена на линии боевого соприкосновения.

При этом губернатор подчеркнул, что восстановление ГЭС необходимо. Станция позволит поднять экономику региона.

6 сентября Сальдо заявил, что Каховское водохранилище спустя год после разрушения плотины ГЭС превратилось в болотистую местность.

Подрыв Каховской гидроэлектростанции произошел в ночь на 6 июня 2023 года. После прорыва плотины Каховское водохранилище, общая площадь которого составляла 2155 кв. км, начало стремительно уменьшаться. В октябре 2023 года оно достигло минимальных показателей, но спустя почти год оно начало наполняться водой. По данным Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины, водой на сегодняшний день покрыто до 40% бывшей акватории водохранилища.

Ранее в МИД РФ заявили о подготовке Украиной разрушения дамб Киевской ГЭС.