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ЦБ введет «правило одного займа» для МФО

ЦБ введет норму «один заем в руки до погашения» для микрофинансовых организаций

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Центробанк предложил ввести для микрофинансовых организаций (МФО) правило «один заем в руки до погашения» и запретить выдавать новые микрокредиты ранее чем через три дня после погашения долга. Об этом сообщается в докладе ЦБ.

Регулятор объяснил это ростом кредитных задолженностей у россиян.

В докладе подчеркивается, что у определенной категории граждан «фактически сформировалась зависимость от займов МФО». Каждый месяц они берут по несколько займов в разных МФО, сильнее наращивая свою задолженность.

Также Центробанк планирует снизить предельный размер переплаты по потребительским займам с 130% до 100% от суммы долга.

В сентябре в Госдуме выступили с инициативой ограничить число потребительских кредитов на одного гражданина. По мнению депутатов, банки и МФО должны одобрять единовременно не более двух займов.

Ранее стало известно, из-за чего россияне чаще всего берут микрозаймы.

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