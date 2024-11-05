Названы три шага для поиска работы без опыта

Россиянам без опыта работы для успешного трудоустройства нужно сделать три ключевых шага. Первый этап — грамотное составление резюме, в котором важно подчеркнуть сильные стороны, такие как коммуникабельность, обучаемость и критическое мышление. Об этом «Газете.Ru» рассказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова.

«Резюме должно быть структурированным даже при отсутствии опыта. Укажите место обучения, образование и специальность. Если у вас была практика или стажировка, стоит кратко описать, чем занимались и чему научились», — пояснила Бухвалова.

По ее словам, например, после практики на радио можно указать подготовку новостей и участие в эфирах.

Эксперт также посоветовала составить сопроводительное письмо, которое подчеркнет заинтересованность кандидата и его профессиональные качества — ответственность и внимательность.

На третьем этапе Бухвалова рекомендовала подготовиться к собеседованию: изучить информацию о компании, собрать отзывы и подготовить вопросы для работодателя.

«На собеседовании важно демонстрировать уверенность, ясно излагать мысли и акцентировать внимание на своих сильных сторонах», — резюмировала эксперт.

По данным экспертов «СберАналитики» и сервиса «Работа.ру», средняя зарплата в России в первом полугодии 2024 года составила 82 тыс. рублей (+12% за год).

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