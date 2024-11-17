Буровая платформа прибыла в Румынию для добычи газа в Черном море

Мобильная буровая платформа Transocean Barents прибыла в румынский порт Констанца для добычи газа в Черном море. Об этом сообщила румынская компания OMV Petrom на своем сайте.

«Прибытие буровой установки знаменует собой важный шаг на нашем пути к разработке первого глубоководного газового проекта в Румынии совместно с нашим партнером Romgaz. Neptun Deep — стратегический проект для Румынии и ЕС», — сказала генеральный директор OMV Petrom Кристина Верчере.

Этот проект будет способствовать энергетической независимости Румынии и экономическому росту, отметила она.

Перед отплытием из Картахены Transocean Barents претерпела значительные структурные изменения и модернизации. В общей сложности потребовалось около 750 тысяч человеко-часов и 8 месяцев работы, чтобы подготовить буровую платформу к путешествию в Черное море.

Буровая вышка весом около 220 тонн была опущена на палубу, чтобы обеспечить проход под мостами в проливе Босфор.

Теперь буровая установка пройдет подготовительные работы, включающие монтаж вышки и установку оборудования для бурения эксплуатационных скважин для проекта Neptun Deep.

Ранее сообщалось, что Турция в 2025 году получит платформу для переработки газа в Черном море.