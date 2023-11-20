Стало известно, когда Турция получит платформу для переработки газа в Черном море

Государственная нефтяная компании из Турции (TPAO) приобрела у Бразилии огромное судно-платформу для переработки добываемого в Черном море газа, оно будет доставлено в страну в июне 2025 года. Об этом сообщает газета Sabah.

«TPAO приобрела у Бразилии судно-платформу размером с 4 футбольных поля для переработки газа посреди моря. Судно, которое находится в Сингапуре, будет доставлено в Турцию в июне 2025 года», — отмечает издание.

По данным газеты, платформу отправили в Сингапур для доработки в соответствии с потребностями турецкой стороны в добыче природного газа. Sabah уточняет, что при помощи плавучей платформы сырой газ, который поступает из глубин Черного моря, будет перерабатываться в центре моря и транспортироваться на сушу через новые трубопроводы.

«После добычи 10 млн кубических метров в рамках первой фазы добыча с помощью этой платформы увеличится до 20 млн кубометров в рамках второй фазы», — утверждается в сообщении.

На платформе также планируют оборудовать различные жилые помещения для технического персонала, специализированные бригады планируют привозить из-за рубежа на время эксплуатации платформы. Сообщается, что проводить обучение турецких специалистов будут норвежские эксперты.

Строительство аналогичной платформы с нуля требует около 5 лет, а по стоимости модернизированная платформа примерно на 60% выгоднее новой. Поэтому власти, проведя необходимые расчеты, приняли решение о приобретении и доработке бывшей в употреблении аналогичной платформы», — резюмировала газета Sabah.

До этого министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявлял, что Турция сможет 35 лет удовлетворять потребности домохозяйств в газе за счет собственных месторождений в Черном море.

Ранее Турция отказала мировому энергогиганту в разработке месторождения газа в Черном море.