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Европейский инвестиционный банк подписал с Арменией ряд соглашений более чем на €300 млн

Европейский инвестиционный банк заключил с Арменией соглашения на €300 млн

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Shutterstock

Подразделение Европейского инвестиционного банка (EIB Global) заключило с Арменией кредитные соглашения более чем на €300 млн. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

Уточняется, что EIB подписал кредитное соглашение в размере €236 млн с Арменией для совместного финансирования строительства дороги Сисиан — Каджаран, важнейшего сегмента транспортного коридора «Север — Юг».

«Этот проект призван стать переломным моментом для Армении и региона Южного Кавказа и значительно улучшить транспортное сообщение между Европейским союзом, Ближним Востоком и Азией», — говорится в пресс-релизе.

Также банк предоставит Армении грант в размере €10 млн, который дополнит кредит EIB в размере €25 млн, направленный на повышение энергоэффективности и реконструкцию шести поликлиник и 32 детских садов в Ереване.

До этого глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщала, что Евросоюз намерен выделить Армении €270 млн в грантах в течение ближайших 4 лет. По ее словам, ЕС выполняет данное в октябре 2023 года обещание поддерживать Армению.

Ранее в Армении начали собирать подписи по вопросу вступления в ЕС.

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