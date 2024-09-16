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В Армении начали собирать подписи по вопросу вступления в ЕС

Сбор подписей по вопросу вступления в Евросоюз стартует в Армении

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Shutterstock

Сбор подписей по вопросу вступления Армении в Евросоюз официально стартовал в стране, сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что Центральная избирательная комиссия республики 11 сентября одобрила предложение о формировании инициативной группы по вынесению на обсуждение парламента проекта закона о присоединении Армении к ЕС.

Сбор подписей в стране должен пройти с 16 сентября по 14 ноября 2024 года. Для внесения проекта закона на рассмотрение необходимо собрать 50 тысяч подписей граждан Армении, говорится в публикации.

В случае, если подобное удастся сделать, но парламент не одобрит законопроект, то предусмотрен повторный сбор подписей для вынесения предложения на референдум. Для этого понадобится собрать уже 300 тысяч подписей, отмечается в публикации.

9 сентября армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил на встрече с заместителем главы Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом, что Армения и Евросоюз начинают переговоры по либерализации визового режима.

Ранее в МИД РФ выразили озабоченность действиями Запада в Армении.

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