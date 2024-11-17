В ассоциации рыбопромышленников РФ оценили риск роста цен на икру к Новому году

Резкий рост цен на красную икру в России перед Новым годом маловероятен, так как может обвалить продажи. Об этом сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, передает ТАСС.

«Отпускные цены (цены рыбаков) имеют сезонность, которая связана с периодом добычи лососей: «первая» икра (июнь-июль) всегда самая дорогая, ближе к концу путины (осень) цены выходят на плато и начинают спускаться вниз перед началом новой путины», — рассказал он.

По словам главы ВАРПЭ, рост цен на икру в оптовом и розничном сегментах к Новому году может быть обусловлен только сезонным ажиотажем. При этом эксперт отметил, что с учетом текущей инфляции и уровня дохода населения не стоит ожидать роста цен.

До этого сообщалось, что в сентябре 2024 года розничные продажи красной икры в России сократились на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Москве падение составило 14%. Снижение спроса связывали с резким ростом цен и уменьшением предложения.

Ранее стала известна цена килограмма красной икры ближе к Новому году.