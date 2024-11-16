Китайский министр призвал Канаду отменить «дискриминационные» пошлины на электромобили

Канаде следует отменить «дискриминационные» пошлины на импорт китайских электромобилей, заявил глава МИД КНР Ван И. Его слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

«Введение Канадой высоких тарифов на китайские электромобили противоречит духу свободной торговли и не способствует здоровому развитию экономического и торгового сотрудничества между двумя странами», — считает китайский министр.

С 1 октября Оттава ввела заградительные пошлины на электромобили из Китая в размере 100% от стоимости. Тариф распространяется на электрические и некоторые гибридные легковушки, а также на грузовики, автобусы и развозные фургоны для служб доставки.

В прошлом месяце Еврокомиссия объявила окончательные пошлины до 35,3% на импорт китайских электромобилей в Евросоюз на пять лет.

Ранее Китай закупился сырьем для электромобилей у России.