Россия выделит больше денег на охрану лесов от огня

В 2025 году на охрану лесов от огня будет выделено более 19,9 млрд рублей, что на 31,2% больше, чем в текущем году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Рослесхоза Ивана Советникова.

«На эти деньги будет закуплена лесопожарная техника и оборудование, в том числе 5,3 млрд рублей будут направлены на создание авиаотделений <...>, которые позволят оперативно реагировать на лесные пожары», — сказал руководитель федерального агентства.

Важным аспектом подготовки к новому пожароопасному сезону является повышение квалификации специалистов, добавил Советников. В этих целях проводятся тренировки и дополнительное обучение, отметил он.

Кроме того, ведомство работает над улучшением системы информирования населения о пожарах через портал госуслуг.

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