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Россиянам рассказали, какую валюту лучше брать за границу и когда ее покупать

Аналитик Мкртчян: в отпуск за рубеж лучше брать евро или доллары

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Depositphotos

Россиянам в 2024 году лучше всего брать с собой за границу евро или доллары. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Покупать иностранную валюту следует постепенно. Если поездка запланирована на лето, то обменивать рубли можно начинать уже осенью, рекомендует эксперт.

«Мы видим, как люди подгорают на курсе, когда им нужно срочно покупать. Я всегда советую иметь дома небольшой запас и долларов, и евро, 50 на 50», — отметил Мкртчян.

Аналитик также предостерег россиян от сбережений в национальных валютах. Практически по всех странах сейчас идет девальвация, накопления будут медленно обесцениваться в ожидании поездки, пояснил эксперт. Кроме того, маршрут путешествия может измениться, продолжил Мкртчян. С евро и долларами об этом этом можно не беспокоиться, поскольку эти валюты принимают везде, заключил он.

До этого россиянам посоветовали, куда поехать без визы на майские праздники.

Ранее стало известно, сколько россияне готовы потратить на летний отпуск в 2024 году.

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