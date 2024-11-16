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Россияне бросились скупать «свежие» подержанные авто

ТАСС: продажи автомобилей с пробегом до трех лет осенью выросли на 20%

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Спрос россиян на автомобили с пробегом не старше трех лет в сентябре — октябре подскочил на 19,9%. Об этом свидетельствует исследование «Авито авто», результаты которого приводит ТАСС.

Средняя цена «свежего» подержанного авто составила 2,65 млн рублей.

Чаще всего россияне покупали б/у отечественные и азиатские машины. Топ-5 самых продаваемых этой осенью моделей автомобилей с пробегом возглавила Lada Granta. На нее пришлось 8,5% всех продаж. Далее идут еще два авто производства ВАЗ: Niva Legend (5,1%) и Vesta (4,9%). Четвертое место заняла японская Toyota Camry с 3,7%. Пятерку замыкает южнокорейская Hyundai Solaris (2,4%).

Главные страхи покупателей подержанных авто связаны с прошлым машины. Среди основных — «перебитые» номера, скрученный пробег, долги прежнего собственника, участие в серьезном ДТП, нахождение под банковским залогом.

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