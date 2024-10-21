Россиянам предсказали утрату части сбережений при хранении наличными

Экономист и инвестор Елизавета Константинова рассказала «Российской газете», что использование наличных для хранения сбережений — это устаревший метод.

Эксперт отметила, что почти 25% россиян, по данным Минфина, держат часть сбережений в наличных, хотя банковский депозит может принести до 20%. По словам Константиновой, эти деньги через пять лет обесценятся примерно вдвое.

Экономист обратила внимание на золото, которое является надежным способом сохранить капитал, однако не приносит доходов в виде процентов. Еще одним подходящим инструментом Константинова назвала биткоин, количество которого уменьшается с каждым годом.

По словам эксперта, привлекательность этой криптовалюты в качестве средства хранения сбережений растет еще и потому, что она независима от политических и экономических решений государств. К числу других плюсов биткоина экономист отнесла высокую ликвидность, а также отсутствие необходимости хранить сбережения в банковских ячейках или сейфах.

Как ранее заявлял министр финансов России Алексей Моисеев, наличная иностранная валюта уже не может считаться безопасным инструментом для хранения сбережений, поскольку американцы и швейцарцы уже ввели ограничения на получение своих старых банкнот.

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