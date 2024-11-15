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Продавцов на маркетплейсах проверят на фейковые скидки в «Черную пятницу»

Baza: продавцов на маркетплейсах проверят на фейковые скидки в «Черную пятницу»

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

ФАС и Роспотребнадзор проверят продавцов на маркетплейсах на фальшивые скидки в сезон распродаж, пишет Baza.

Депутаты Дмитрий Гусев и Ирина Филатова обратились в ведомства с призывом проверить продавцов интернет-ретейлеров на предмет обмана покупателей. Так, некоторые селлеры перед «Черной пятницей» ставят неоправданно высокую цену на товар, а после якобы предлагают хорошую скидку.

Представители крупнейших российских маркетплейсов признают проблему, однако пока до конца не понимают, как с бороться с таким поведением селлеров. Один из вариантов решения вопроса — вернуть историю цен. Тогда покупатели смогут проверять статистику стоимости товара перед покупкой и сразу распознавать обман.

Россияне любят закупаться в сезон распродаж. В этом году каждый десятый планирует потратить в «Черную пятницу» от 40 тыс. рублей. В топе категорий товаров, которые россияне хотели бы приобрести в рамках предстоящей распродажи: электроника и бытовая техника (37,8%), одежда, обувь и аксессуары (36,4%), а также товары для дома (31,5%).

Ранее россияне назвали размер выгодной скидки.

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