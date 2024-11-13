Стало известно, сколько россияне потратят в «черную пятницу»

Почти каждый четвертый — 24,6% — опрошенный россиянин собирается потратить в эту «черную пятницу» больше, чем в прошлом году. Остальные 75,4% респондентов потратят столько же, меньше или еще не определились с этим вопросом. Это следует из опроса онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman. Результаты есть у «Газеты.Ru».

На вопрос об общей сумме, которую участники исследования израсходуют в «черную пятницу», 50,5% указали в качестве верхней границы 20 тыс. рублей. Диапазон от 20 тыс. до 40 тыс. рублей назвали 16,2%. Еще 12,4% потратят свыше 40 тыс. рублей. Остальные 20,9% пока еще не определились с размером планируемых трат.

В топ-5 категорий товаров, которые россияне хотели бы приобрести в рамках предстоящей распродажи (вопрос с множественным выбором), вошли: электроника и бытовая техника (37,8% опрошенных), одежда, обувь, аксессуары (36,4%), товары для дома (31,5%), развлечения и культурные мероприятия (рестораны, билеты на концерты, в театр, кино, подписки на сервисы) — 27,6%. Еще 25,1% респондентов хотят приобрести

товары для красоты, здоровья, спорта.

Почти каждый пятый — 18,3% — опрошенных россиян собираются взять кредит для совершения покупок в «черную пятницу». 58,6% респондентов не будут брать кредит и обойдутся своими средствами. Остальные 23,1% затруднились с ответом.

«Выработанная за последние годы сберегательная модель поведения стимулирует граждан стараться обходиться собственными деньгами, поэтому большинство не планирует занимать на покупки. Они целенаправленно копят средства к масштабной акции распродаж заранее или сокращают траты, приобретая только самое необходимое. В то же время инфляционные ожидания населения частично способствуют росту потребления и отказу от сбережений. Часть россиян заинтересована в том, чтобы купить здесь и сейчас», — отметил генеральный директор Moneyman Александр Пустовит.

Опрос проводился в период с 1 по 11 ноября 2024 года. В нем приняли участие 3 тыс. россиян из числа тех, кто будет участвовать в предстоящей распродаже, в возрасте от 18 лет и старше, проживающих по всей России.

«Черная пятница» стартует 29 ноября и продлится три дня.

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