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Россияне назвали размер выгодной скидки

Почти треть опрошенных россиян назвали выгодной скидку более 40%

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Почти треть — 28% — опрошенных россиян считают выгодной скидку от 40%. Это следует из опроса, проведенного сервисом «Пакет» накануне «черной пятницы» 29 ноября. Результаты есть у «Газеты.Ru».

Почти столько же респондентов — 27% — назвали выгодным дисконт от 50%. Еще 18% оценивают покупку как выгодную при наличии скидки от 30%. При этом наиболее привлекательными во время «черной пятницы» россияне сочли скидки на одежду и обувь (68%), электронику (63%) и товары для дома (51%).

Треть респондентов каждый год ждет «черную пятницу», чтобы отправиться на выгодный шопинг. 35% предвкушают приближение «черной пятницы» только в случае запланированных крупных покупок. 22% не следят за сезонными скидками и нейтрально относятся к приближению распродаж. А каждый десятый не заинтересован в событии в целом.

По данным опроса Moneyman, 24,6% россиян собираются потратить в эту «черную пятницу» больше, чем в прошлом году. Остальные 75,4% респондентов потратят столько же, меньше или еще не определились с этим вопросом. 50,5% респондентов хотят приобрести товары на сумму 20 тыс. рублей. Диапазон от 20 тыс. до 40 тыс. рублей указали 16,2%. А 12,4% потратят свыше 40 тыс. рублей. Остальные 20,9% пока еще не определились с размером планируемых трат.

Ранее россиянам рассказали, как избежать переплаты в «черную пятницу».

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