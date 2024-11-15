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Доля ипотеки в Москве снизилась на треть в октябре

Существеннее всего доля ипотеки упала в Новой Москве

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В границах старой Москвы снижение доли ипотечных сделок на рынке новостроек в октябре этого года составило 28 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: с 75% в октябре 2023 года до 47% в октябре 2024 года. В то же время доля ипотеки в Московской области остается высокой — 83%, а снижение за год составило лишь 1 п.п. Это показало исследование Level Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По данным аналитиков, существеннее всего доля ипотеки упала в Новой Москве, где она держалась на высоком уровне. Так, в октябре прошлого года количество ипотечных сделок там составляло 86% от всего объема продаж, а в октябре этого года доля таких сделок снизилась до 57%. Наиболее серьезное снижение произошло именно в октябре — за месяц доля снизилась сразу на 17 п.п.

В старых границах Москвы за 10 месяцев этого года доля ипотеки в общих продажах составила 63%, что на 10 п.п. меньше, чем годом ранее. В Московской области показатель практически не изменился, снизившись лишь на 1 п.п. и достигнув 83%. В Новой Москве доля ипотеки по итогам 10 месяцев 2024 года также остается высокой — 81% против 84% годом ранее.

«Мы видим логичное и ожидаемое на фоне завершения льготной ипотеки снижение доли ипотечных сделок, особенно в старых границах Москвы. Бизнес-класс постепенно вытесняет комфорт из столицы, а доля ипотеки в этом сегменте традиционно не была максимальной. В то же время в Новой Москве и Московской области, где комфорт-класс представлен в больше степени, доля ипотечных сделок остается на относительно высоком уровне», — прокомментировала Александра Мамохина, директор по стратегическому маркетингу и продажам Level Group.

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