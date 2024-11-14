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Стало известно, какую часть дохода «съедает» платеж по ипотеке

Эксперт по жилью Шавнев: платеж по ипотеке превышает 60% дохода семьи

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Платеж по ипотеке у россиян, покупающих квартиру, достигает более 60% дохода семьи. Об этом «Газете.Ru» сказал генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости «ФЛИП» Евгений Шавнев.

«Наибольший спрос на недвижимость приходится на крупные города, где средний уровень дохода семьи, готовой в теории купить квартиру, превышает 170 тыс. рублей, однако платеж по ипотеке будет «съедать» 64% дохода. Для комфортного обслуживания кредита зарплата на семью должна быть порядка 368 тыс. рублей», — отметил эксперт.

По его оценке, средний доход покупателя квартиры достиг своего исторического максимума и превысил 161 тыс. рублей в целом по стране против порядка 80 тыс. рублей годом ранее. Однако он сильно варьируется в зависимости от региона, уточнил Шавнев.

По его словам, 80% в прошлом потенциальных покупателей недвижимости в кредит сейчас не могут позволить себе покупку. Каждая вторая сделка сейчас происходит за счет продажи предыдущего жилья с целью увеличения жилплощади. Цена является решающим фактором при выборе квартиры в 90% случаев против 70% в 2023 году.

Шавнев отметил увеличение доли россиян в браке среди ипотечных заемщиков с 40 до 58%. Он объяснил, что шансы справиться с долговой нагрузкой выше у двух работающих супругов, чем у тех, кто проживает один и рассчитывает только на себя. 

По данным сервиса «Мир квартир», средняя цена квартиры на вторичном рынке в России по итогам октября составила 6,1 млн рублей, в Москве — 20,2 млн рублей.

 

Ранее стало известно, в каких городах подешевели квартиры.

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