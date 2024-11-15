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Определена дата начала выплат вкладчикам БКФ после отзыва лицензии

АСВ: выплаты вкладчикам БКФ после отзыва лицензии начнутся не позднее 29 ноября

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Илья Питалев/РИА Новости

Агентство страховых вкладов (АСВ) после отзыва лицензии у Банка корпоративного финансирования (БКФ) начнет выплаты вкладчикам кредитной организации не позднее 29 ноября. Об этом сообщается на сайте АСВ.

БКФ является участником системы обязательного страхования вкладов, и его вкладчики имеют право на получение возмещения по вкладам, отметили в АСВ.

«Агентство начнет выплаты не позднее 29 ноября 2024 года», — говорится в сообщении.

АСВ будет принимать заявления вкладчиков ООО «Банк БКФ» в электронной форме на своем сайте или портале «Госуслуг», а также через банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 20 ноября.

По данным отчетности банка на 1 октября, страховая ответственность Агентства предварительно оценивается в 2,64 млрд рублей.

Банк России отозвал лицензию у БКФ с 15 ноября за нарушения федеральных законов. Регулятор также аннулировал лицензию кредитной организации на деятельность на рынке ценных бумаг.

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