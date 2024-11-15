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Россияне охладели к ипотеке. Выдача кредитов рухнула более чем на треть

ОКБ: выдача ипотеки с начала года снизилась на 39%

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«Газета.Ru»

Выдача ипотеки по итогам января — октября просела на 39%, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). С материалами ознакомился ТАСС.

Всего за 10 месяцев россияне оформили 1,01 млн кредитов на 4,33 трлн рублей. За аналогичный период 2023 года отечественные банки выдали заемщикам 1,64 млн ипотек на общую сумму 6,61 трлн рублей.

Сильнее всего выдача просела в октябре — на 64% в годовом выражении. Так, в прошлом месяце было оформлено 71,18 тыс. договоров на 279,53 млрд рублей против 195,54 тыс. договоров на 823,81 млрд рублей в октябре 2023-го.

Средний размер ипотеки за период снизился на 7% и составил 4,21 млн рублей. Также сократился средний срок кредита. По результатам октября он составил 21 год три месяца по сравнению с 21 годом 10 месяцами в прошлом году.

В условиях высоких ставок ипотека еще дороже. Сегодня платеж по кредиту «съедает» 60% дохода семьи.

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