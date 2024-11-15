Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Производитель колбас «Царицыно» сменил владельца

Группа «Ресурс» купила производителя колбасы «Царицыно»

close
Мария Девахина/РИА Новости

У московского производителя колбас «Царицыно» сменился владелец. Активы перекупил крупнейший производитель мяса птицы в России, группа агропредприятий (ГАП) «Ресурс». Об этом сообщает газета «Ведомости».

Сделка оценивается в 2,5–3 млрд рублей, точная сумма неизвестна. В периметр сделки вошли все активы «Царицыно», включая принадлежащие ей торговые марки и производственные мощности.

«Ресурс» расширяет бизнес с 2021 года. Группа покупает бизнес, оказавшийся в сложном финансовом положении. До этого «Ресурс» приобрел обанкротившиеся фермы «Самарского бройлера» и белгородские фабрики холдинга «Белая птица».

На днях стало известно, что принадлежащая Михаилу Прохорову группа компаний «Онэксим» продала инвестгруппу «Ренессанс Капитал» трем топ-менеджерам. Проводить ребрендинг новое руководство не планирует.

Ранее долларовый миллиардер Роман Авдеев продал все свои активы в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами