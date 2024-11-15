Производитель колбас «Царицыно» сменил владельца

У московского производителя колбас «Царицыно» сменился владелец. Активы перекупил крупнейший производитель мяса птицы в России, группа агропредприятий (ГАП) «Ресурс». Об этом сообщает газета «Ведомости».

Сделка оценивается в 2,5–3 млрд рублей, точная сумма неизвестна. В периметр сделки вошли все активы «Царицыно», включая принадлежащие ей торговые марки и производственные мощности.

«Ресурс» расширяет бизнес с 2021 года. Группа покупает бизнес, оказавшийся в сложном финансовом положении. До этого «Ресурс» приобрел обанкротившиеся фермы «Самарского бройлера» и белгородские фабрики холдинга «Белая птица».

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