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Топ-менеджер Ozon перейдет на работу в Wildberries

Топ-менеджер Ozon станет директором по стратегическому развитию Wildberries

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Максим Богодвид/РИА Новости

Экс-заместитель управляющего директора Ozon Алексей Минаев станет директором по стратегическому развитию Wildberries. Об этом бывший топ-менеджер маркетплейса сообщил РБК.

По словам Минаева, он ушел из компании «из-за разных причин».

По данным издания, должность бывшего топ-менеджера может занять Елена Заева. Ранее она уволилась с должности начальника управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Минаев занимал должность заместителя директора Ozon с 2021 года. До этого он на протяжении 11 лет работал в Минэкономразвития.

В июле управляющий директор компании Ozon Сергей Беляков принял решение о завершении своей работы в компании и продолжении карьеры за ее пределами. Он объяснил свой уход с позиции желанием «взять паузу, отдохнуть и сконцентрироваться на важном проекте в Ассоциации негосударственных пенсионных фондов».

Ранее основательница Wildberries рассказала, будет ли вовлекать детей в семейный бизнес.

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