Управляющий директор Ozon уйдет из компании

Управляющий директор компании Ozon Сергей Беляков принял решение о завершении своей работы в компании и продолжении карьеры за ее пределами, как сообщили в пресс-службе маркетплейса РИА Новости.

«Команда Ozon от души благодарит Сергея за плодотворные 3 года и желает ему огромной удачи», — отметили в пресс-службе. При этом подчеркнули, что структура управления компанией не изменится, поскольку с 2022 года управление осуществляется коллегиальным органом, в который входят ключевые менеджеры.

Сергей Беляков рассказал РБК, что он уходит с позиции с целью «взять паузу, отдохнуть и сконцентрироваться на важном проекте в Ассоциации негосударственных пенсионных фондов» (НАПФ, которую он возглавляет с 2016 года).

Он отметил, что эти три года были очень насыщенными, и в определенный момент он осознал, что ему нужен отдых.

Он добавил, что не было никаких скрытых причин или проблем в компании, которые сподвигли его на это решение.

«Как мне кажется, внутри Ozon у нас получилось создать команду, которая сможет продолжить развивать компанию и отрасль без меня», — поделился Беляков.

Российский маркетплейс Ozon основан в 1998 году как интернет-магазин по продаже книг и видеокассет. Но затем площадка расширила ассортимент товаров. Также компания развивает экспресс-доставку товаров повседневного спроса Ozon fresh, доставку товаров из-за рубежа Ozon Global, финансовые сервисы от Ozon Банк, а также бронирование авиа и железнодорожных билетов, отелей и туров Ozon Travel. Компания работает в России, Армении, Белоруссии, Казахстане, Китае, Киргизии, Турции и Узбекистане.

Ранее россиян предупредили об опасности автозапчастей с маркетплейсов.