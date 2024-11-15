Против Citigroup начали расследование из-за возможных связей с российским сенатором

Власти США начали расследование в отношении финансового конгломерата Citigroup из-за подозрений в связях с российским сенатором Сулейманом Керимовым. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным агентства, банк Citigroup подозревают в связях с трастовым фондом Heritage Trust, в котором Керимов якобы имеет долю. Расследованием занимаются министерство юстиции США, Федеральное бюро расследований и Федеральная служба внутренних доходов США.

Источник уточнил, что в рамках расследования будет изучена политика Citigroup по борьбе с отмыванием денег, а также системы, применяемые для предотвращения финансовых преступлений.

В июне 2022 года в министерстве финансов США заявили, что правительство Соединенных Штатов заблокировало базирующийся в штате Делавэр трастовый фонд Heritage Trust объемом $1 млрд, доля в котором, по данным Вашингтона, принадлежит Керимову. Блокировка собственности обеспечит, чтобы средства были недоступны для сенатора.

Ранее США начали расследование в отношении российских клиентов швейцарского банка.