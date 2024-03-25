ЕК открыла антимонопольные дела против Apple, Google и Meta*

Еврокомиссия начала полномасштабные расследования в отношении Apple, Google и Meta (признана в России экстремистской и запрещена) на предмет соответствия их практик новому закону о цифровых рынках ЕС. Как сообщает Bloomberg , технологическим гигантам грозят крупные штрафы вплоть до 10% от глобальной выручки.

Антимонопольное ведомство изучит правила для приложений Apple и Google, которые могут ограничивать конкуренцию. Также под прицелом окажутся выдача результатов поиска Google и возможное затруднение выбора альтернатив браузеру Safari на устройствах Apple.

Комиссар ЕС по конкуренции Маргрете Вестагер заявила, что предложенные компаниями решения не соответствуют закону о цифровых рынках. По ее словам, речь идет о «серьезных нарушениях».

В ЕК предупредили, что также рассмотрят новую систему платежей Meta за Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), а также практики ранжирования товаров на маркетплейсе Amazon. При повторных нарушениях штрафы могут достигать 20% от выручки.

Представители Apple, Google и Meta заявили, что их продукты полностью соответствуют требованиям закона о цифровых рынках ЕС. Ранее Apple уже оштрафовали на €1,8 млрд за ограничение возможностей стриминговых сервисов.

В начале марта Apple выписали самый большой штраф в истории.

Ранее Франция оштрафовала Google еще на €250 млн.