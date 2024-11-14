Спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю

На следующей неделе доллар будет стоить 97-99 рублей, евро — 103-107 рублей, а юань — 13,3-13,7 рубля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«Ближе к налоговому периоду курсы зарубежных валют могут сдвигаться к нижним границам указанных коридоров, пик фискальных платежей придется на 28 ноября. На этой неделе рубль стабилизировался и даже отыграл часть позиций у юаня на Мосбирже, оттеснив его под 13,5 рубля. При этом российская валюта несет потери к доллару, который, судя по индикаторам срочного рынка, торгуется выше 98 рублей», — отметил Шепелев.

Эксперт объяснил усиление позиций доллара к рублю динамикой американской валюты на мировом рынке — индекс доллара DXY (показывает отношение американской валюты к мировым) вышел на годовые максимумы у 105,8 пункта на фоне итогов президентских выборов в США.

По словам Шепелева, рублевые активы выигрывают от геополитического контекста — избранный президент США Дональд Трамп ассоциируется с возможным улучшением отношений Америки и России. В пользу рубля играет и монетарная жесткость ЦБ, который повысил ключевую ставку с 19 до 21%, добавил эксперт.

В то же время сильный доллар придавил цены на нефть и другое сырье, а это негативно с точки зрения ожидаемого притока экспортной выручки, подчеркнул Шепелев. Он уверен, что спрос на импорт, а, следовательно, на иностранные деньги, может расти по мере приближения новогодних праздников. Это будет способствовать росту курсов зарубежных валют.

13 ноября доллар на внебиржевом рынке стоил чуть более 98 рублей, евро — свыше 104 рублей. Курс юаня на закрытии торгов Мосбиржи в среду составил 13,6 рубля.

Ранее стало известно, может ли доллар достичь 100 рублей к Новому году.