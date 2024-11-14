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Генпрокуратура РФ потребовала вернуть государству деньги рекордсмена по взяткам Тамбиева

ГП потребовала изъять имущество экс-следователя Тамбиева и 16 млн рублей

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Иван Жуковский/«Газета.Ru»

Первый заместитель генерального прокурора России Анатолий Резинкин потребовал обратить в доход государства имущество бывшего следователя Марата Тамбиева, осужденного за крупнейшую в российской истории взятку в 7,3 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Отмечается, что в прошлом году суд уже изъял у Тамбиева в казну средства в размере около $24 млн (примерно 2,4 млрд рублей). Теперь Генпрокуратура обратилась в Никулинский суд с иском о конфискации в пользу государства недвижимости фигуранта.

Резинкин просит конфисковать у Тамбиева два машино-места, квартиру и два нежилых помещения в Одинцовском районе Московской области, мотоциклы Ducati Diavel и Honda, а также 16 млн рублей, как эквивалент стоимости имущества, в отношении которого не были представлены доказательства покупки на законно полученные средства: квартира в Черкесске, автомобиль Audi Q7 и Porsche Macan S.

В начале октября суд приговорил бывшего сотрудника Следственного комитета России Марата Тамбиева к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей по обвинению в получении 2718 биткоинов (около 7,3 млрд рублей). Кроме того, он был лишен специального звания – майор юстиции. Обвинение требовало для него 20 лет лишения свободы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бывший российский министр признался в получении крупной взятки.

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