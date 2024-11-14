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Минтранс заявил, что Россия вошла в топ стран по развитию беспилотного транспорта

Минтранс: Россия вошла в пятерку лидеров по развитию беспилотного транспорта

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Россия занимает место в пятерке лидеров по развитию беспилотного транспорта. Об этом заявил министр транспорта Роман Старовойт телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

«Мы давно уже этим занимаемся, и я хочу уверенно сказать, что сегодня Российская Федерация в пятерке лидеров по этому направлению <...> И мы видим, что мы далеко не в отстающих, а действительно движемся в авангарде», — сказал Старовойт.

Россия синхронизирует свои технологии с китайскими коллегами. Российская сторона открыта для всего нового, отечественные специалисты изучают реальный мировой опыт сегодняшнего дня, отметил глава Минтранса.

По его словам, в РФ производится 70% комплектующих для беспилотных автомобилей.

В октябре сообщалось, что автономный грузовик Яндекса, разработанный на платформе китайского Shacman X6000, совершил первую доставку груза из Москвы в Тулу по трассе М-4 «Дон».

Ранее в Национальном автосоюзе заявили, что Илон Маск подглядел идею роботакси в России.

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