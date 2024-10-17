Проблему нехватки дальнобойщиков попытаются решить автономным транспортом

Автономный грузовик Яндекса совершил первую доставку груза Яндекс Маркета из Москвы в Тулу по трассе М-4 «Дон», сообщает ТАСС.

Маркетплейс планирует сделать рейсы еженедельными — грузовики пока доставляют грузы из Москвы в Тулу днем, затем начнут ездить туда-обратно и ночью.

Главной задачей на первом этапе эксплуатации станет сбор необходимых данных для запуска полностью автономных грузовых перевозок без водителя-испытателя в салоне.

Собранные данные будут использоваться для дальнейшего обучения нейросетей, которые отвечают за планирование траектории автомобиля.

Грузовик разработан подразделением автономного транспорта Яндекса на платформе китайского Shacman X6000. Это подразделение также создает роботов-курьеров, предназначенных для автоматизации доставки «последней мили».

«Автономный транспорт призван решить проблему нехватки водителей и повысить эффективность грузоперевозок, а также обеспечить безопасность движения на дорогах», – отметили в Яндексе.

В компании отметили, что Яндекс Маркет активно развивает свою логистику, используя технологии материнской компании и собственные разработки, что позволяет повышать качество и скорость складских процессов и автоматизировать монотонную работу сотрудников. На складах маркетплейса в Софьино уже работают роботизированные решения Dilectus, Spectro и Роборука с самообучающейся нейросетью, которые могут выполнять различные задачи, включая инвентаризацию, комплектование товаров и транспортировку грузов.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на данные hh.ru сообщил, что дефицит водителей-дальнобойщиков в РФ вырос на 50% в 2024 году.