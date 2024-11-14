Продажи новых квартир в Москве резко обвалились

Спрос на новостройки комфорт– и бизнес–класса в Москве по итогам октября рухнул на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Level Group.

Всего за десять месяцев продажи снизились на 19% в годовом выражении. За период было заключено 52,3 тыс. сделок.

Резкий спад спроса на жилье наблюдается уже несколько месяцев. Он вызван завершением программ льготной ипотеки и повышением ключевой ставки. Тем не менее, как отмечают аналитики, рынок постепенно адаптируется к новым условиям. Так, девелоперы начали предлагать альтернативные традиционной ипотеке инструменты продаж: рассрочку, траншевую ипотеку и трейд-ин.

Также в Москве отмечается рост предложения квартир в новостройках до 10 млн рублей. С июня число таких лотов на рынке увеличилось на треть.

Ранее стало известно, какую часть дохода «съедает» платеж по ипотеке.