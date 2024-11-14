Найдены самые дешевые квартиры в Москве

В новостройках Старой Москвы сейчас продается 3720 квартир и 1849 апартаментов стоимостью до 10 млн рублей. За месяц их число снизилось на 1,2%. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.



Число нового относительно доступного жилья в продаже по-прежнему сравнительно велико (+33,4% относительно июня, когда еще действовали все льготные госпрограммы) в связи с внедрением различных скидочных акций. Тем не менее их количество постепенно сокращается, так как клиенты активно приобретают самые доступные варианты, уточнил Сырцов.

К массовому сегменту относятся 4417 квартир и апартаментов стоимостью до 10 млн рублей, к бизнес-классу – 1052 лота. В свою очередь, в Новой Москве девелоперы реализуют 6718 лотов (6630 квартир и 88 апартаментов) стоимостью до 10 млн рублей. Минимальная площадь лота стоимостью до 10 млн рублей на первичном рынке столицы – 11,5 кв. м, максимальная – 95,1 кв. м.

Самые доступные предложения на первичном рынке Старой Москвы:

• Квартира: 5,3 млн рублей за 18,6 кв. м в Крюково (Зеленоград);

• Апартаменты: 4,1 млн рублей за 12,8 кв. м в Очаково-Матвеевском (запад).



Самые доступные предложения на первичном рынке Новой Москвы:

• Квартира: 4,9 млн рублей за 19,5 кв. м во Внуково (Новомосковский административный округ);

• Апартаменты: 6,9 млн рублей за 25,3 кв. м в Коммунарке (Новомосковский административный округ).

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