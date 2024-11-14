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В Госдуме призвали закрывать окна в подъездах домов

Депутат Якубовский: открытые окна в подъездах увеличивают плату за отопление

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Виталий Аньков/РИА Новости

Открытые окна в подъездах приводят к дополнительным расходам жильцов. Об этом в интервью РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Депутат отметил, что после наступления отопительного сезона необходимо внимательно следить за тем, чтобы окна в подъездах жилых домов были закрыты. Такие потери могут до 10% увеличить плату за отопление.

Кроме того, подчеркнул Якубовский, открытые окна в подъездах могут привести к разморозке стояка и серьезным проблемам для всего многоквартирного дома. Парламентарий добавил, что при низкой энергоэффективности дома счет за тепло для всех жильцов может расти еще больше.

11 ноября сообщалось, что в Кировграде Свердловской области из-за лопнувшей трубы без отопления остались около 10 тысяч человек.

4 ноября в Новороссийске почти 200 домов остались без отопления после выхода из строя котельной.

Ранее россиянам рассказали, как сократить расходы на отопление частного дома.

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