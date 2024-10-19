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Минпромторг предложит изменить правила субсидирования лизинга самолетов

Минпромторг РФ предложит пересмотреть условия субсидирования лизинга самолетов

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Илья Наймушин/РИА Новости

Минпромторг России выступает за изменение условий субсидирования лизинга воздушных судов, которые в настоящее время не способствуют получению прибыли в авиастроительной отрасли. Об этом заявил министр Антон Алиханов, сообщает «Интерфакс».

По словам Алиханова, министерство не собирается прекращать действующие программы и будет продолжать их в следующем бюджетном цикле. Он отметил, что четкого понимания по вопросу того, как будут поддерживаться лизинговые платежи на будущие закупки самолетов, пока нет.

«Скажу просто: на мой взгляд, будет требоваться пересмотр условий субсидирования лизинговых ставок», — добавил Алиханов.

Министр также объяснил, что сейчас сложно создавать прибыльные центры только на базе коммерческих банков, авиакомпаний и поставщиков, которые занимаются поставками материалов и комплектующих для авиастроительной отрасли. В настоящее время авиастроение регулярно оказывается в убытке, и приходится постоянно находить источники для компенсации разницы в ценах.

Что касается существующих лизинговых контрактов на самолеты, Алиханов считает, что их пересмотреть будет сложно, но это возможно.

«Это сложная тема для обсуждения. Я уверен, что и Виталий Геннадьевич (Савельев, вице-премьер по транспорту) и Роман Владимирович (Старовойт, глава Минтранса) могут высказать свои возражения, но мы готовы защищать нашу позицию», — добавил он.

В августе президент Профсоюза летного состава России Мирослав Бойчук заявил, что через два-три года Россия может столкнуться с нехваткой пилотов гражданской авиации. Основная причина – это утечка кадров из страны на фоне низких зарплат в отрасли.

Авиаэксперты раскрыли, как санкции изменили российскую гражданскую авиацию.

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