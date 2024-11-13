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Московские рестораторы сэкономят до 1,5 млн рублей на зимних верандах

Ресторатор Миронов: зимние веранды сэкономят бизнесу в Москве до 1,5 млн рублей

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Москве владельцам кафе и ресторанов впервые позволили не демонтировать летние веранды на зиму. На эти работы обычно уходят огромные средства – от 300 тыс. до 1,5 млн рублей, сообщил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов. Недешево предпринимателям обходится и хранение конструкций до будущего года, подчеркнул он в беседе с НСН.

«Сейчас это огромная экономия, это первый нюанс, который точно сработал в плюс. Почистить от снега эту конструкцию – это одни деньги, а демонтировать – другие. Это очень дорого», — пояснил Миронов.

Работать зимой будут только некоторые веранды – в случае, если у владельцев есть возможность обеспечить обогрев помещений и эксплуатацию. А в целом новшество этого года даст возможность открыть «летники» раньше – как только потеплеет, заключил ресторатор.

Напомним, в России за год количество заведений с летними верандами увеличилось на 15%, сейчас в 16 крупнейших городах страны работают 12 тысяч летников. Их число растет за счет увеличения числа заведений в формате «столик на улице».

Ранее в России разрешили продавать алкоголь на летних верандах кафе и ресторанов.

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