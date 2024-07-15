В России выросло число заведений общепита с летними верандами

За год количество заведений с летними верандами увеличилось на 15%. Количество летников растет за счет увеличения числа заведений в формате «столик на улице». На первом месте по приросту таких заведений оказался Воронеж, а лидером по доле летних веранд, как и год назад, стал Нижний Новгород. Это показало исследование 2ГИС, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Сейчас в 16 крупнейших городах страны работают 12 тысяч летников — летние террасы под навесом или столики на улице часто встречаются у таких заведений общепита, как рестораны, кафе, бары, кофейни, кондитерские и точек фастфуда.

По данным 2ГИС, в июле 2024 года количество летников в общепите городов-миллионников на 15% превысило аналогичный показатель июля 2023 года. Сейчас таких зон, где можно перекусить на свежем воздухе, более 12,3 тыс. против 10,7 тыс. в середине прошлого года.

В топ-3 городов по приросту летников вошли Воронеж (+31% за год), Ростов-на-Дону (+30%) и Казань (+27% «летников»). На обратной стороне рейтинга — Красноярск — число общепита с террасами или столиками выросло здесь на 5%.

Рост количества летников в значительной степени обеспечило увеличение количества зон со столиками на улице — в отличие от террас, они не оснащены навесом и могут быть без ограждений. Такой формат привлекает рестораторов — заведений со столиками на улице в городах-миллионниках этим летом на 41% больше, чем прошлым. В отдельных городах, например, Воронеже и Ростове-на-Дону, летнего общепита со столиками стало больше в несколько раз.

Москва и Санкт-Петербург заметно выделяются на фоне других городов абсолютным количеством заведений с верандами (в Москве работает более 4000 таких заведений, в Петербурге — более 2000). Количество веранд в этих городах тоже растет — в Москве за год их стало больше на 10%, в Петербурге — на 12%. Ближе всех по количеству летнего общепита к столицам находится Краснодар — в городе работают около тысячи заведений с террасами и столиками, на 25% больше, чем было год назад.

По данным 2ГИС, самая высокая доля «летников», как и год назад, в заведениях общественного питания Нижнего Новгорода — около 30%. Практически каждое третье заведение в городе имеет террасу или столик на улице. Почти аналогичная доля общепита на свежем воздухе в заведениях Краснодара и Казани — 29% и 28% соответственно. Меньше всего заведений с летними верандами находится в Красноярске — доля «уличного» общепита в городе около 5%.

В столицах доля летников не самая крупная, но все же внушительная, учитывая, что количество заведений общественного питания в несколько раз больше, чем в остальных городах (в Москве их более 18 тыс., в Санкт-Петербурге — более 10 тыс.) — в обоих городах доля летних веранд составляет около 22%.

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