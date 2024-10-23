Вице-премьер Хуснуллин рассказал о влиянии инфляции на ипотеку

До тех пор, пока уровень инфляции в России не снизится, ипотека не будет развиваться за счет государства. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас инфляция в строительстве выше, чем по стране. Властям предстоит понаблюдать за тем, что будет с инфляцией, после чего вице-премьер обратится к правительству с дополнительными мерами по поддержке ипотеки.

Возможно, это будет улучшение ситуации по льготной ипотеке, рассказал Хуснуллин.

Эксперты рассказали «Газете.Ru», что Центральный банк России 25 октября с большой долей вероятности может повысить ключевую ставку до 20%. Ставки по депозитам вырастут до 20–23%, по потребительским кредитам — до 30–40%, а по ипотеке — до 15–20%, заявили эксперты. В то же время решение Центробанка не повлияет на курс рубля в ближайшее время, но будет способствовать его укреплению в среднесрочной перспективе, отметили специалисты.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировано снижение цен на вторичное жилье.