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Вице-премьер Хуснуллин рассказал о влиянии инфляции на ипотеку

Вице-премьер Хуснуллин: при высокой инфляции господдержки ипотеки не будет

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

До тех пор, пока уровень инфляции в России не снизится, ипотека не будет развиваться за счет государства. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас инфляция в строительстве выше, чем по стране. Властям предстоит понаблюдать за тем, что будет с инфляцией, после чего вице-премьер обратится к правительству с дополнительными мерами по поддержке ипотеки.

Возможно, это будет улучшение ситуации по льготной ипотеке, рассказал Хуснуллин.

Эксперты рассказали «Газете.Ru», что Центральный банк России 25 октября с большой долей вероятности может повысить ключевую ставку до 20%. Ставки по депозитам вырастут до 20–23%, по потребительским кредитам — до 30–40%, а по ипотеке — до 15–20%, заявили эксперты. В то же время решение Центробанка не повлияет на курс рубля в ближайшее время, но будет способствовать его укреплению в среднесрочной перспективе, отметили специалисты.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировано снижение цен на вторичное жилье.

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