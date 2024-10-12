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На Украине продали крупнейшее предприятие по добыче титана

Шмыгаль: крупнейшее предприятие Украины по добыче титана купил бизнесмен Хасанов

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Unsplash

Крупнейшее украинское предприятие по добыче и обогащению концентратов титановых руд продали компании, владельцем которой является азербайджанский предприниматель Насиб Хасанов. Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Он уточнил, что речь идет об «Объединенной горно-химической компании». Теперь она принадлежит фирме «Цемин Украина», которая стала единственным участником аукциона по приватизации предприятия.

«Правительство [Украины] сегодня приняло решение о продаже государственного пакета акций «Объединенной горно-химической компании». <...> Победитель аукциона предложил около четырех млрд гривен (порядка $97 млн. — «Газета.Ru»)», — говорится в заявлении.

Из утвержденных условий продажи следует, что новый владелец предприятия обязан инвестировать в его модернизацию не менее 400 млн гривен (около $9,7 млн) и сохранить основные виды его деятельности. Кроме того, фирме «Цемин Украина» придется погасить долги «Объединенной горно-химической компании» перед государственным бюджетом и перед сотрудниками, которые не получали положенную им заработную плату.

Ранее на Украине начали готовить к приватизации единственное в стране предприятие по производству соли.

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