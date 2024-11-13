Глава Сбера спрогнозировал резкий скачок числа владельцев криптоактивов в мире

Число людей в мире, владеющих криптоактивами, может достичь 1 млрд в течение ближайших трех лет. Об этом на конференции «FI Day Blockchain» заявил президент, председатель правления Сбера Герман Греф, его цитирует РИА Новости.

«Количество владельцев криптоактивов, по разным оценкам, должно достигнуть в течение ближайших трех лет примерно одного миллиарда человек. Это, конечно, очень существенное развитие», — рассказал Греф.

По мнению главы Сбера, после того, как криптовалюты на днях достигли исторического максимума в своей стоимости, поток инвестиций в эту сферу значительно увеличится.

12 ноября стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив отметку в $89 тыс. во время торгов на платформе Binance. Рост криптовалюты ускорился после выборов президента США. Генеральный директор Binance Ричард Тэн в интервью Financial Times отметил, что победа Дональда Трампа на выборах стала катализатором нового этапа развития для криптовалют, назвав этот период «золотым веком» для цифровых активов.

Ранее стало известно, что в России сделки с криптовалютой будут облагаться налогом.