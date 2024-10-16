Россияне рассказали, что им не нравится во внутреннем туризме

Более половины опрошенных россиян — 59% — заявили, что им не хватает комфорта и сервиса для более длительных поездок по стране. 19% отметили дефицит качественных гостиниц, большинству ответивших так — от 35 до 50 лет. Это следует из опроса Банка ДОМ.РФ, проведенного совместно с Финансовым университетом (результаты есть у «Газеты.Ru»).

Наиболее выраженные недовольства сервисом высказали россияне в возрасте 26-35 лет. Несмотря на популярность формата «все включено» за границей, только 5% респондентов сочли его необходимым для внутреннего туризма.

Среди других препятствий для развития внутреннего туризма россияне назвали нехватку транспортного сообщения (41%), недостаток пляжного отдыха зимой (26%) и нехватку интересных локаций для детей (18%).

Ведущий научный сотрудник Финансового университета Юлия Грызенкова добавила, что недостаток информации о российских курортах и достопримечательностях также влияет на выбор путешествий.

В то же время природные красоты остаются главной причиной для путешествий — их отмечают более 41% опрошенных. В возрастной группе 18-25 лет популярны автопутешествия, но молодежь также предпочитают места с красивыми пейзажами. В целом 30% респондентов выбирают автопутешествия, 25% интересуют пляжи, 20% — экскурсии, а 19% — исторические достопримечательности.

«Предпочтения россиян находят отражение в тенденциях инвестирования в объекты туристической инфраструктуры. Так, в 2024 году инвесторы большей частью вкладывают средства в создание загородных отелей высокой звездности (четыре-пять звезд) в красивых природных локациях», — сказала руководитель подразделения «Туризм» Банка ДОМ.РФ Анна Маликова.

Во всероссийском онлайн-опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее были названы наиболее популярные города для посуточной аренды.