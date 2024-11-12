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Калининградка взяла кредит, заняла деньги у друзей и отдала мошенникам 1,9 млн рублей

В Калининграде женщина взяла кредит, заняла у друзей и отдала все мошенникам

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Shutterstock

В Калининграде женщина взяла кредит в банке, заняла деньги у друзей и отдала мошенникам 1,9 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, с калининградкой связались неизвестные, которые представлялись якобы сотрудниками службы безопасности банка и «Госуслуг». Злоумышленники убедили женщину, что ее сбережения находятся под угрозой, и под предлогом защиты накоплений предложили ей перевести деньги на «безопасный счет».

Россиянка начала следовать всем инструкциям аферистов, отправилась в банк и взяла кредит на 1,1 млн рублей. Кроме того, она взяла у друзей в долг 800 тысяч рублей. Все эти деньги она отправила на указанные злоумышленниками счета.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Общий ущерб от действий злоумышленников составил 1,9 млн рублей.

Ранее россиянам рассказали, как распознать мошенников в интернете.

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