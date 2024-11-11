Россиянам назвали выгодное время для открытия вклада

Россиянам стоит успеть открыть вклад в третьей декаде декабря — с 20 по 30 числа, когда ключевая ставка, скорее всего, достигнет рекордных 23%. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«Цикл повышения ключевой ставки, вполне очевидно, подойдет к концу в декабре этого года. Максимальный уровень просматривается на отметке в 23%. Это означает, что ставки по вкладам до февраля следующего года могут находиться в диапазоне 22-23%. Этим воспользуются россияне, открывая вклады на квартал, полгода и один год. Нужно понимать, что сегодня на фоне инфляции, не превышающей 9%, ключевая ставка выглядит завышенной. Вкладчики банков уже сегодня зарабатывают выше инфляции, а на чем зарабатывают банки — большой вопрос», — пояснил Лобода.

По оценке экономиста, цель ЦБ по ключевой ставке к концу 2025 года может составить 8-10%. Это значит, что ставки по вкладам могут находиться примерно на таком же уровне.

Экономист добавил, что еще одна причина для открытия вклада в конце декабря — специальные новогодние предложения от банков с повышенными ставками. Лобода уточнил, что кредитные организации традиционно перед праздниками вводят такие предложения.

25 октября ЦБ повысил ключевую ставку с 19 до 21%.

Ранее сообщалось, что только у трети россиян получается откладывать деньги.