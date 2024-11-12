Экс-глава ЦБ призвал не ждать снижения инфляции к весне 2025 года

Вопреки звучащим прогнозам, к будущему марту инфляция в России не замедлится – с наступлением следующего года расходы бюджета не сократятся, а импорт вдруг не подешевеет. Об этом НСН заявил экс-глава ЦБ Сергей Дубинин.

«С моей точки зрения, замедление инфляции к марту нереально», — подчеркнул он.

Разгон инфляции связан со множеством факторов, которые нужно учитывать, добавил эксперт. По его мнению, их влияние не снизится даже в случае, если СВО завершится – как минимум в течение года расходы на оборонку останутся в прежних объемах.

То же самое касается дорогого импорта и курса валют – это все внешние факторы, влияющие на уровень инфляции, пояснил Дубинин. С учетом сохранения всех этих условий к марту ничего значительно не изменится, подчеркнул он.

На сегодняшний день инфляция в годовом исчислении достигает 9%, если начнется тренд на снижение, то она может замедлиться и вернуться к исходным 7,5%, считает эксперт. Инфляционные ожидания россиян, исходящие из стоимости продуктовой корзины, на протяжении нескольких последних лет остаются на уровне 12–14% в год, заключил Дубинин.

До этого доцент кафедры инновационных и цифровых технологий Университета «Синергия» Дарья Копылова в беседе с «Газетой.Ru» предупредила, что в декабре цены в России могут вырасти на 12,5%. По ее словам, чтобы инфляция осталась в пределах прогнозного диапазона Банка России — 8–8,5% год к году, цены в последние месяцы 2024 года должны вырасти не более чем на 2,58%.

Ранее в Союзе пенсионеров назвали индексацию пенсий россиян попыткой догнать инфляцию.