Защита от бульдозеров: Рижский вокзал признали памятником

Ансамбль Рижского вокзала в Москве официально признали памятником архитектуры под охраной государства, передают РИА «Новости». Построенное в 1899 году в псевдорусском стиле здание вокзала называют «одним из самых примечательных архитектурных творений в Москве», которое «традиционно притягивает взгляды жителей и гостей столицы».

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В 2000-е годы тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков, правда, думал снести вокзал за ненадобностью, а освободившуюся территорию адаптировать под торговые площади. Но теперь внешнее и внутреннее убранство вокзала стало предметом особой охраны государства.

В архитектурный ансамбль входит не только сам вокзал, но и примыкающее к нему здание бывшего Музея транспорта, где сейчас находятся Центр научно-технической информации и библиотек и Центр инновационного развития с выставочным залом.

«Здание пассажирского вокзала состоит из трех двухэтажных частей, выполненных в стиле древнерусских теремов с затейливыми окнами и часами под высоким кокошником, — описывает его руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. — Центральная и две боковые части соединены между собой одноэтажными переходами. В главной части находился вестибюль багажного отделения и залы для пассажиров первого и второго класса. В правом крыле располагалась парадная комната, а в левом — зал ожидания для пассажиров третьего класса».

Теперь весь ансамбль не только нельзя будет снести, но и реставрировать придется только под контролем Мосгорнаследия.

Еще в начале декабря в Change.Org начала распространяться петиция в адрес ОАО «РЖД» с требованием не допустить закрытия Рижского вокзала. «Вместо чудесного здания и объекта транспорта планируется построить современное стеклянное здание офиса и уничтожить ж/д сообщение по рижскому направлению», — прогнозировали ее авторы. Однако тогда представители перевозчика заявили, что сносить здание никто не собирается.

«Информация не соответствует действительности. Вероятнее всего, в соцсетях, где распространяется данная информация, имеют в виду проект застройки Рижского грузового двора, о котором уже многократно писали. Это не территория вокзала, и речь о его сносе не идет», — говорили они порталу «Москва.Ру».

Рижский вокзал — образец псевдорусского или неорусского стиля, для которого характерно использование элементов древнерусского зодчества. «На его фасадах можно рассмотреть арочные ниши, украшенные витыми и гладкими полуколонками с бусинами, а также декоративные фризы, — сообщается на сайте мэра Москвы. — Оконные дверные проемы обрамлены резными наличниками, кокошниками и гирьками».

Вокзал на Рижской площади возвели в 1899 году в ходе строительства Московско-Виндавской железной дороги, которая соединяла Москву с прибалтийскими портами. До середины 1930-х вокзал носил имя другого латвийского города — Виндавы, — потом стал Балтийским, а с 1942 года — Ржевским. Рижским вокзал стал называться только в 1946 году.

Проект здания изначально принадлежал архитектору Станиславу Бржозовскому, автору другого нарядного вокзала — Витебского в Санкт-Петербурге, однако в него внес значительные правки архитектор Юлий Дидерихс, который занимался непосредственно строительством вокзала. Для своего времени он был оборудован по последнему слову техники: тут была собственная электростанция для бесперебойного освещения помещений и платформы.

В 1917 году вокзал соединял Москву и Петроград с Эстляндской, Лифляндской и Курляндской губерниями, а также Витебском, Гродно, Варшавой и другими городами западной части Российской империи.

В конце 1920-х годов к зданию вокзала пристроили двухэтажный корпус Музея транспорта. В 1990-е крыльцо главного входа расширили для удобства пассажиров, а на потолках по архивным чертежам восстановили художественную лепнину, отреставрировали люстры, сохранив все деревянные перекрытия с декором в парадных залах. Над главным подъездом установили куранты, которые в каждый час отбивали первые строчки из припева песни Раймонда Паулса «Вернисаж» в исполнении Лаймы Вайкуле.

В 2000-е в связи с небольшой загрузкой заговорили о сносе двух вокзалов — Савеловского и Рижского. Транспортные узлы хотели перенести подальше от центра, а на их месте разместить торговые площади.

Впоследствии от этой идеи все-таки отказались, и в 2007 году в здании Рижского вокзала провели капитальный ремонт: привели в порядок фасады, укрепили несущие конструкции, сохранив исторические элементы декора.

Свои транспортные функции Рижский вокзал по-прежнему сохраняет, однако поток поездов отсюда небольшой. В конце прошлого года перестали ходить поезда до Пскова и Великих Лук, в Ригу поезда сейчас не ходят из-за карантина.

«В лучшие годы на этом вокзале были четыре, максимум пять поездов. Сейчас вообще один состав; возможно, будет восстановлен поезд в Ригу, но ради двух держать целый вокзал — не очень понятно, зачем», — говорил изданию vgudok.com председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков. — Я понимаю ностальгию многих, кому Рижский вокзал дорог, но в основном ностальгируют любители железных дорог. А пассажирам, в общем-то, без разницы, если поезд до Пскова перенесут на какой-то другой вокзал».

Так что решение сделать из вокзала музей выглядит вполне логичным, считает координатор движения «Архнадзор» Юрий Егоров. «Архитектором Рижского вокзала был Станислав Бржозовский, автор Витебского вокзала в Санкт-Петербурге, одной из визитных карточек питерского модерна, — пояснил Егоров порталу vgudok.com. — Здание Рижского вокзала совершенно другое. Это русский стиль, стилизация под архитектуру XVII века. С точки зрения архитектуры, это однозначно здание интересное».

По словам эксперта, Рижский вокзал, как и Витебский в Санкт-Петербурге, всегда был тихим и малоактивным, что не помешало ему простоять больше 100 лет.

Вокзал все еще имеет символическое значение: ежегодно в майские праздники отсюда отправляется «Поезд Победы». Вероятно, теперь Рижский вокзал ждет судьба Витебского: его облюбуют молодожены и фотографы как место для свадебных и фэшн-фотосессий.