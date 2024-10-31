Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Газпром» выручил миллиарды с продажи здания в Москве

«Газпром» продал офис на юго-западе Москвы за почти 3 млрд рублей

close
Anton Vaganov/Reuters

«Газпром» продал собственное офисное здание на юго-западе Москвы за почти 3 млрд рублей. Об этом сообщает телеканал РБК со ссылкой на покупателя, связанного с владельцами Барнаульского котельного завода.

Речь идет об офисном здании на Новочеремушкинской улице на юго-западе Москвы. В торгах участвовала также «Финансовая группа «Эверест», однако компания не сделала ценового предложения, и 2,7 млрд рублей за здание заплатила «СЭА недвижимость», которая, по утверждению РБК, связана с владельцами Барнаульского котельного завода.

В офисе на Черемушкинской улице общая площадь помещений составляет 37,7 тыс. кв. м. В здании находились подразделения «Газпром газнадзор» и некоторых других «дочек» основной компании.

До этого компания «Газпром нефть» создала бренд зарядной инфраструктуры для электромобилей.

Ранее Туркмения прекратила поставки газа в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами