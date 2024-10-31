«Газпром» выручил миллиарды с продажи здания в Москве

«Газпром» продал собственное офисное здание на юго-западе Москвы за почти 3 млрд рублей. Об этом сообщает телеканал РБК со ссылкой на покупателя, связанного с владельцами Барнаульского котельного завода.

Речь идет об офисном здании на Новочеремушкинской улице на юго-западе Москвы. В торгах участвовала также «Финансовая группа «Эверест», однако компания не сделала ценового предложения, и 2,7 млрд рублей за здание заплатила «СЭА недвижимость», которая, по утверждению РБК, связана с владельцами Барнаульского котельного завода.

В офисе на Черемушкинской улице общая площадь помещений составляет 37,7 тыс. кв. м. В здании находились подразделения «Газпром газнадзор» и некоторых других «дочек» основной компании.

До этого компания «Газпром нефть» создала бренд зарядной инфраструктуры для электромобилей.

Ранее Туркмения прекратила поставки газа в Россию.