В Москве стало еще меньше новых квартир в продаже

По итогам октября 2024 года в Старой и Новой Москве продается 70,7 тыс. квартир и апартаментов в 415 новостройках. Предложение за месяц сократилось на 2,3% после падения на 31% по итогам сентября. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

В основном сократилось предложение массовых новостроек (с 21,7 тыс. до 20,7 тыс. квартир и апартаментов). В бизнес-классе предложение уменьшилось с 19,9 тыс. до 19,3 тыс., в премиум-классе – с 6,5 тыс. до 6,3 тыс. В высокобюджетном сегменте число объектов недвижимости в продаже почти не изменилось (1,7 тыс.).

«Поскольку активность покупателей резко снизилась, застройщики начинают менять структуру предложения: часть объектов снимают с продажи, увеличивают число более доступных по цене вариантов жилья. В целом число проектов на рынке за месяц увеличилось с 408 до 415, поэтому у остающихся покупателей сохранится большой выбор вариантов», — отметил Сырцов.

По данным «Метриум», в октябре средняя цена квадратного метра в новостройках столицы была на уровне 526 тыс. рублей. Темпы прироста цены за месяц замедлились до 0,8% в сентябре – октябре с 3,2% в августе – сентябре.

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