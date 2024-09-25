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В России существенно выросло производство электроники

Минпромторг: с 2020 года российский рынок электроники вырос в 1,6 раза

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Российские производители электроники по итогам прошлого года выпустили продукции на 2,63 трлн рублей. Показатель в 1,6 раза превышает значение 2020-го. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на замминистра промышленности и торговли РФ Василия Шпака.

За январь — июль текущего года производство радиоэлектронной продукции в стране составило 1,51 трлн рублей. Согласно прогнозам, к концу 2024-го объем отечественного рынка достигнет 2,8 трлн рублей.

За последние четыре года правительство РФ выделило на развитие отрасли 430,4 млрд рублей. Еще 246,1 млрд рублей планируется инвестировать в период с 2025-го по 2027-й.

До этого ряд российских торговых сетей по предложению ФАС ограничил цены на бытовую технику и электронику. Заморозка продлится до 30 сентября с возможным продлением.

Ранее россиянам назвали лучшее время для покупки ноутбука.

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