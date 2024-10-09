Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне стали чаще покупать китайские смартфоны

«Русский стандарт»: 90% покупаемых россиянами смартфонов — китайские

close
Baidu

За первые три квартала 2024 года на китайские телефоны пришлось 89% от всех таких покупок россиянами смартфонов. Годом ранее доля была 71%, а по итогам трех кварталов 2022 года – 47%. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт» (есть у «Газеты.Ru»).

При этом общая доля покупок мобильных телефонов из Америки и Европы снижается на фоне роста показателей Китая. За три квартала 2024 года на американские и европейские бренды в вышеупомянутом списке популярных стран-производителей пришлось лишь 6% покупок. Тогда как годом ранее показатель был 22%, а за три квартала 2022 года – 38%.

Мобильные телефоны популярных корейских марок – на третьем месте. За три квартала текущего года их доля среди рассматриваемых лидеров составила 5%. Годом ранее она была 7%. А в январе-сентябре 2022 года – 15%.

Банк в октябре изучил спрос на мобильные телефоны самых популярных мировых марок за три квартала 2024 года и прошлых лет. При работе над исследованием аналитики банка взяли за 100% мобильные телефоны самых популярных мировых марок из Китая, Кореи, а также Америки и Европы в общем числе их покупок россиянами.

Ранее стало известно, какие модели iPhone покупают россияне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами