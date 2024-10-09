Россияне стали чаще покупать китайские смартфоны

За первые три квартала 2024 года на китайские телефоны пришлось 89% от всех таких покупок россиянами смартфонов. Годом ранее доля была 71%, а по итогам трех кварталов 2022 года – 47%. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт» (есть у «Газеты.Ru»).

При этом общая доля покупок мобильных телефонов из Америки и Европы снижается на фоне роста показателей Китая. За три квартала 2024 года на американские и европейские бренды в вышеупомянутом списке популярных стран-производителей пришлось лишь 6% покупок. Тогда как годом ранее показатель был 22%, а за три квартала 2022 года – 38%.

Мобильные телефоны популярных корейских марок – на третьем месте. За три квартала текущего года их доля среди рассматриваемых лидеров составила 5%. Годом ранее она была 7%. А в январе-сентябре 2022 года – 15%.

Банк в октябре изучил спрос на мобильные телефоны самых популярных мировых марок за три квартала 2024 года и прошлых лет. При работе над исследованием аналитики банка взяли за 100% мобильные телефоны самых популярных мировых марок из Китая, Кореи, а также Америки и Европы в общем числе их покупок россиянами.

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