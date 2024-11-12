Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дагестан в 2024 году увеличил урожай винограда на 6%

Правительство Дагестана сообщило о росте урожая винограда на 6% в 2024 году

close
Depositphotos

Дагестан в 2024 году собрал 301,5 тысячи тонн винограда, что на 6% больше по сравнению с урожаем 2023 года. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства республики.

По словам председателя администрации Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова, темпы уборки и средняя урожайность заметно выросли, превышая прошлогодние показатели. По его данным, на Дагестан приходится 26% площадей виноградных насаждений в РФ.

«Очевидно, что потенциал, в том числе экспортный, в этой сфере высокий», — отметил он.

Согласно сообщению правительства, средняя урожайность винограда в Дагестане составила 126 ц/га. По словам Абдулмуслимова, сейчас перед республикой стоит задача к 2035 году выйти к увеличению площади виноградных насаждений с 27,6 тысячи га почти до 35 тысяч га. В этой связи правительство Дагестана настроено наращивать поддержку виноградарства.

Незадолго до этого газета The Guardian писала, что британские ученые из Лестерского университета нашли в красном винограде, арахисе и чернике растительное соединение ресвератрол, защищающее организм от рака кишечника. Выводы исследований основаны на более чем десятилетней работе команды, ранее обнаружившей, что очищенный ресвератрол может замедлять рост опухолей у мышей, достигая кишечника в непереваренном виде.

Ранее россиянам рассказали, как приготовить безалкогольный глинтвейн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами