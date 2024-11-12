Дагестан в 2024 году увеличил урожай винограда на 6%

Дагестан в 2024 году собрал 301,5 тысячи тонн винограда, что на 6% больше по сравнению с урожаем 2023 года. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства республики.

По словам председателя администрации Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова, темпы уборки и средняя урожайность заметно выросли, превышая прошлогодние показатели. По его данным, на Дагестан приходится 26% площадей виноградных насаждений в РФ.

«Очевидно, что потенциал, в том числе экспортный, в этой сфере высокий», — отметил он.

Согласно сообщению правительства, средняя урожайность винограда в Дагестане составила 126 ц/га. По словам Абдулмуслимова, сейчас перед республикой стоит задача к 2035 году выйти к увеличению площади виноградных насаждений с 27,6 тысячи га почти до 35 тысяч га. В этой связи правительство Дагестана настроено наращивать поддержку виноградарства.

Незадолго до этого газета The Guardian писала, что британские ученые из Лестерского университета нашли в красном винограде, арахисе и чернике растительное соединение ресвератрол, защищающее организм от рака кишечника. Выводы исследований основаны на более чем десятилетней работе команды, ранее обнаружившей, что очищенный ресвератрол может замедлять рост опухолей у мышей, достигая кишечника в непереваренном виде.

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