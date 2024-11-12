Красный виноград может защитить от рака кишечника, выяснили ученые

Британские ученые из Лестерского университета нашли в красном винограде, арахисе и чернике растительное соединение ресвератрол, защищающее организм от рака кишечника. Об открытии сообщает газета The Guardian.

Выводы исследований основаны на более чем десятилетней работе команды, ранее обнаружившей, что очищенный ресвератрол может замедлять рост опухолей у мышей, достигая кишечника в непереваренном виде.

В ходе нового проекта специалисты намерены провести испытания на людях в возрасте от 50 до 73 лет, у которых скрининг показал наличие кишечных полипов — небольших новообразований, которые могут перерасти в рак, если их не лечить.

В рамках эксперимента всем пациентам удалят полипы. Затем одной группе будут давать аспирин либо комбинацию аспирина и метформина (лекарства от диабета) в течение трех лет.

Другая группа будет принимать очищенный ресвератрол или плацебо на протяжении года.

Затем всем пациентам сделают колоноскопию, чтобы определить, начали ли полипы снова расти. Если испытание пройдет успешно, любой из протестированных методов лечения может быть предложен для снижения риска формирования кишечных полипов.

Ранее ученые выяснили, что кишечная палочка может повышать риск развития рака кишечника.