Стоимость биткоина в третий раз за день обновила исторический максимум

Стоимость биткоина преодолела отметку в $81 тысячу, обновив исторический максимум в третий раз за день. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance в 21:27 мск.

10 ноября стоимость самой дорогой криптовалюты впервые превысила отметку сначала в $79 тысяч, а затем и в $80 тысяч.

Финансовый аналитик Михаил Беляев ранее прогнозировал, что курс биткоина в ближайшее время может подняться до $80 тысяч на фоне выборов в США. Скачок первой криптовалюты до $100 тысяч при этом пока не просматривается. По мнению эксперта, после отметки в $80 тысяч начнется коррекция.

Биткоин (ВТС) — децентрализованная система одноименной криптовалюты. Она работает на технологии блокчейн, и любой участник системы может «добывать» (эмитировать) биткоин, создавая новые блоки. Финансисты допускают, что в течение ближайших 10 лет биткоин может подорожать до $1 млн за единицу.

Ранее было раскрыто имя создателя биткоина.